Advarer mot takstøkningen på ferjene

Nyheter

Han reagerer kraftig på at Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å øke soner på en rekke fergestrekninger.

"Dette får dramatiske konsekvenser for næringslivet i området, og for oss som stor transportaktør i fylket og ellers i landet", skriver Langseth i en pressemelding, og fortsetter: "De nye satsene som er planlagt å øke med to soner medfører prisøkning på 13,7%, dette vil slå ytterligere urettmessig ut på næringstransport."

Han mener transportbransjen utsettes for en urimelig forskjellsbehandling:

"En lastebil på vel 12m betaler på en strekning brutto kr 477,- mens to bobiler som til sammen bruker samme lengde brutto betaler kr 174. Avviket kr 303,- er sett fra vårt ståsted både urimelig og unaturlig allerede."

"Det offentlige har i tillegg innført krav om innblanding HVO(miljødiesel) i drivstoffet, også dette medfører kraftig økning i transportkostnaden.Samlet for Veøy-konsernet vil disse to elementene som vi er påtvunget utgjøre mellom 4-5 MNOK i årlig kostnadsvekst. Dette skjer samtidig som vi overstrømmes av utenlandsk kabotasje med lavkostnadsbemanning og medfører en uakseptabel byrde for en allerede marginmessig tynget bransje. Det er elementært at dette må skyves videre og tilslutt vil belastes det lokale næringslivet. Dette bør definitivt ikke gjennomføres og er alt annet enn hilsen godt nyttår for vår og distriktet sin del!"

Veøy-konsernet består av selskapene Veøy AS (morselskap) på Åndalsnes, Veøy Møre AS i Ålesund, Gjendem Transport AS i Molde og Veøy Buss AS på Åndalsnes. Til sammen har selskapene mer enn 250 større kjøretøy som trafikkerer over hele landet, men som har stor aktivitet lokalt i MR.

Konsernet har årlig ca 20MNOK i kostnader på ferger og bom innlands, og knapt 9MNOK av dette gjelder ferger i MR.