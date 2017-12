Dette er Stikk Ut-turene på ski

Nyheter

Oppslutningen om Stikk Ut i Rauma var ikke i nærheten av hva den var da kommunen hadde egen turmålskonkurranse.

Nå er det tid for å stikke ut igjen, men denne gangen er det skiturene som skal registrerers. Det var i fjor en prøvesesong for Stikk Ut Ski, og nå er det tilbake.

I Rauma er det seks skiturer som teller, og hele fem av dem er nye av året:

Bruhauen/Enganvegen, Isfjorden

Ingridsetra, Skorgedalen (Ny)

Kavlisetra, Isfjorden (Ny)

Ljøsådalen, Skorgedalen (Ny)

Selsetervatnet, Skorgedalen (Ny)

Stormyra, Isfjorden (Ny)

- Lavterskel

Dette er totalt 50 turmål i 11 kommuner i vinter.

- Du finner trimposter som er lagt til oppkjørte skiløyper. De er plassert i Rauma, Lesja, Nesset, Kristiansund, Fræna, Molde, Sunndal, Surnadal, Gjemnes, Tingvoll og Halsa, sier Marte Melbø som er ansvarlig for Stikk ut-satsingen i Friluftsrådet.

Det er Friluftsrådet og Skikretsen i Nordmøre og Romsdal som står bak Stikk Ut Ski, men de har flere med seg på laget:

- «Stikk ut Ski» et er viktig lavterskeltilbud der postene er plassert på trygge steder og på utfartsmål som også passer for barnefamilier. Vi tror historiens andre runde med «Stikk ut Ski» kommer til å bli veldig populært. Derfor er vi stolte over å få støtte prosjektet gjennom vårt Dugnadsløftet, sier Vidar Skaar, adm.dir i Gjensidige Nordmøre og Romsdal.

Turene registreres på nett mellom 15. desember og 2. april.

De fleste postene er på plass

De fleste postene er allerede på plass, og enda flere blir plassert ut etterhvert som snøen kommer.

- Vi har satt ut poster på steder hvor idrettslag kan kjøre opp spor. Vi er veldig glade for dette samarbeide med lokale aktører, forteller Stig Aambø, daglig leder i Nordmøre og Romsdal skikrets.

- Å få flere mennesker ut på tur er viktig, og med den enorme suksessen for Stikk ut sommerstid så håper vi å få en ekstra flyt inn i vintersatsingen også.

Det er få toppturer med på listen:

- Vi har bevisst lagt opp til lettere turmål, og at det skal være trygge traseer utenfor rasfarlige områder, sier Stig Aambø.