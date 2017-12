Wenaasgruppen blir medeier i Nordens største flyplasshotell

Nyheter

Wenaasgruppen AS blir medeier i storhotellet som er under oppføring ved flypassen Arlanda i Stockholm.

Hotellet skal stå ferdig i 2019, og blir Nordens største flyplasshotell.

Swedavia skriver i en pressemelding på sine nettsider at:

"Swedavia säljer fastigheten på Stockholm Arlanda Airport där det kommande storhotellet är under uppförande till ett svenskt aktiebolag etablerat av Pareto Securities och ägt av Wenaasgruppen AS och O.G. Ottersland AS.".

Det er altså det svenske aksjeselskapet Pareto Securities, som eies av Wenaasgruppen og O.G. Ottersland AS, som kjøper hotellet. Hotellet skal ha 503 rom og 14 etasjer.

Det er Nordic Choice Hotels som skal drive hotellet, og de har en leieavtale på 20 år.

Wenaasgruppen eier fra før 24 hotell.

