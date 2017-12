Kripos med ny kampanje for å få barn til å fortelle om overgrep

Nyheter

Gjennom filmer på blant annet Snapchat, Instagram og Facebook gjennomfører Kripos nå en ny kampanje for å få flere barn til å bryte tausheten om overgrep.

«Ikke alle hemmeligheter skal holdes» heter kampanjen som Kripos også gjennomførte i fjor. Da opplevde de at flere tok kontakt med politiet i etterkant.

– Vi vet at mange, særlig i aldersgruppen 10 til 14 år, første forteller om overgrepet til en venn eller venninne, men at overgrepet forblir deres hemmelighet. Et viktig budskap til denne gruppen, men også til voksne som får vite om overgrep, er at slike hemmeligheter ikke skal holdes, sier Ketil Haukaas, sjef for Kripos.

De siste fire årene har antall anmeldelser av overgrep mot barn under 16 år økt med over 175 prosent. Anmeldelse av voldtekt av barn under 14 år har økt med 52 prosent.

Den neste uken vil Kripos forsøke å få flere barn til å bryte tausheten og få voksne til å møte dem på en bedre måte.