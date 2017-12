Anmeldt etter fyllekjøring

Nyheter

- Det var litt før klokka 01 natt til søndag at politiet kom over en bil mellom Måndalen og Innfjorden, som de valgte å kontrollere. Føreren, en raumaværing i 40-åra, blåser over lovlig verdi på alkotest. Han er anmeldt, og førerkortet er beslaglagt, forteller operasjonsleder ved poltitiet i Møre og Romsdal, Rolf Anders Korstad.

- Hvor mye over lovlig verdi blåste føreren?

- Det går vi ikke ut med, svarer operasjonslederen.

- Hvorfor valgte politiet å kontrollere bilen?

- Dette var ikke en organisert kontroll. Det var tilfeldig at de kom over bilen, og de stusset på kjøringa.