Det har mildt sagt vært kaos på vegene i Romsdalen natt til lørdag. Og klokka 09.30 forteller politiet at det fortsatt er problemer. E136 har i lengre perioder vært stengt i begge retninger. Klokka 09.30 er det ifølge politiet ett kjørefelt åpent.

- Vi fikk første melding klokka 00:42 om at det var et vogntog som sperret vegen. Politiet var på stedet cirka klokka 02.30. Da var det flere trailere som stod fast, forteller operasjonsleder hos politiet i Møre og Romsdal, Per Åge Ferstad.

- Vanskelige forhold

Siden da har politiet hatt patrulje på stedet.

- Blant annet forsøkte et vogntog å kjøre forbi et annet vogntog som stod fast. Det endte med at også dette vogntoget satte seg fast, forteller operasjonslederen.

- Det har vært snakk om mange vogntog som har stått fast i natt?

- Ja, det har vært flere i løpet av natta. Etter at de jobbet ei stund i dag tidlig var det anslagsvis fire og fem som stod fast. Litt over klokka 09, var det to. Og nå klokka 09.30 er det ett som venter på bilberging, forteller operasjonsleder Ferstad.

Han sier kjøreforholdene fortsatt ikke er gode, og at faren for at flere vil sette seg fast er til stede.

- Brøytebiler har måttet snu på grunn av problemene. Det har snødd mye i området, og det er glatt, sier han videre.

- Det ballet på seg

Operasjonslederen sier de har løpende dialog med vegtrafikksentralen. Politiet vil nå trolig trekke seg tilbake, mens vegtrafikksentralen vil sende sine entreprenører. Bilberging er fortsatt på stedet.

- Det viktigste nå er å få brøytet ordentlig ned, og ikke minst få strødd.

Politiets patrulje har stått i området Kyllingkleiva. Ifølge operasjonslederen har utfordringene strukket seg over fylkesgrensa. Han har ikke mottatt medlinger om uhell ut over at vogntog har stått fast.

- Hvordan har vogntogene vært skodd?

- De må ha kjettinger. I alle fall de to siste har hatt kjettinger. Likevel står de fast.