Flere Rauma-lag til topps under KM i futsal

Det var hele fire lag fra Rauma som hadde kvalifisert seg til sluttspillene under kretsmesterskapet i futsal. Sluttspillet ble arrangert i Dahlehallen i Kristiansund, hvor flere av lagene til slutt kunne smykke seg med kretsmestertittelen.

Sjumålsscorer

ÅIF sitt jenter 14 lag har tidligere vist gode takter i både NM og Dana Cup. Lagleder Finn Oshaug har tidligere skrytt av at laget slipper inn generelt lite mål, og det ble nok en gang oppskriften for ÅIF. I finalen møtte de Bud. Det endte med 1-0 seier til ÅIF etter scoring av Marit Husøy Vik. Hun ble toppscorer i sluttspillet og sto for samtlige av ÅIF sine totalt sju scoringer.

Semifinalen ble hakket mer komfortabel for ÅIF. Der var det Surnadal som sto på den andre banehalvdelen. Allerede fem minutt ut i kampen sto det 3–0 i favør ÅIF. Da sluttsignalet kom fra dommeren sto det hele 6–1.

- Det var flott å vinne. Finalen var ordentlig stressende og selv om vi scoret tidlig i kampen klarte jeg ikke å senke skuldrene. Vi møtte et godt lag som vi har møtt både i serien og i kvalifiseringen til finalespillet. Heldigvis holdt vi ut kampen, sa Marit Husøy Vik etter turneringa. Hun var med rette stolt over å ha blitt toppscorer og kunne fortelle at hun ofte tegner seg på scoringslista.

- Men til vanlig er det også flere andre som scorer, avslutta toppscoreren.

Tøff finale

Også Langfjorden J16 kunne juble for kretsmester tittel. Etter å ha vunnet 4–1 i semifinalen mot Gossen 2 møtte de tøffere motstand i finalen. Det endte til slutt 2-1 i finalen mot CFK. Målscorere for Langfjorden var Synne Nygård og June Lyngstad.

Isfjorden G16 vant sin semifinale 3-1 i det som i følge lagleder Levi Mikalsen var en meget bra kamp der laget hans fulgte kampplanen til punkt og prikke. For dem venter finale klokken 18:35 mot Molde.

For ÅIF sitt gutter 13 lag ble det tap i semifinalen, med sifrene 0–3 mot Træff. I bronsefinalen møtte de Frei, og det endte med nok et tap for ÅIF, denne gangen 2–0 til Frei.

NB! Saken oppdateres