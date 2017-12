E136 stengt ved Lesja

Nyheter

Politiet i Innlandet melder cirka klokka 13.30, om at vegen på E136 ved Kjøremsgrenda mellom Lesja og Dombås, er stengt etter at en personbil og en tankbil kolliderte front mot front. Politiet bekrefter på Twitter at det er snakk om ei dødsulykke.

Operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Marianne Brun, forteller rett før klokka 14.30 at E136 er stengt, og at det jobbes med omkjøringsmuligheter.

- Det blir kø, og hovedutfordringen er omkjøring av tungtransport, sier hun.

Operasjonslederen bekrefter at det er føreren av personbilen som har omkommet.