Dødsulykke ved Dombås - E136 var stengt

En 23 år gammel mann omkom i en frontkollisjon mellom en personbil og en tankbil på E136 mellom Dombås og Lesja i Oppland tirsdag.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 13.20 tirsdag.

– Det var en 23 år gammel mann av utenlandsk opprinnelse, men bosatt i Møre og Romsdal, som omkom, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB.

Det var ingen andre i personbilen, som etter hva politiet har grunn til å tro, har fått en sleng og kommet over i motgående kjørefelt. Den traff en tankbil i fronten. Tankbilen er lastet med propangass, men ingen lekkasje av gass oppsto i forbindelse med sammenstøtet.

Politiet i Innlandet melder cirka klokka 13.30, om at vegen på E136 ved Kjøremsgrenda mellom Lesja og Dombås, er stengt etter at en personbil og en tankbil kolliderte front mot front. Politiet bekrefter på Twitter at det er snakk om ei dødsulykke.

Operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Marianne Brun, forteller rett før klokka 14.30 at E136 er stengt, og at det jobbes med omkjøringsmuligheter.

- Det blir kø, og hovedutfordringen er omkjøring av tungtransport, sier hun.

Operasjonslederen bekrefter at det er føreren av personbilen som har omkommet.

E136 var tirsdag ettermiddag fortsatt stengt etter kollisjonen, og omkjøring var skiltet. Det skal ha falt store mengder snø i området det siste døgnet, men det er uvisst om det var spesielt vanskelige kjøreforhold på stedet der kollisjonens skjedde.

Front mot front kollisjon. Bekreftet dødsulykke. Vegen er stengt. Vegmyndighetene jobber med skilting av omkjøring. Ingen fare for lekkasje fra tankbil. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) December 5, 2017

Kl. 18 meldte politiet at E136 var åpnet for fri ferdsel etter ulykken.