I denne barnehagen kan det snø når som helst

Nyheter

– Ungene jublet da de skulle få ut og prøve i dag, forteller Sylvi Bjørlykhaug.

Lederen for Tryggheim barnehage på Åndalsnes er ikke redd for å ta uvanlige valg. Og derfor har det torsdag formiddag stått en snøkanon og gjort jobben sin i barnehagens akebakke. Etter tre- fire timer er det heldekkende hvitt, og nok snø til å teste rumpeakebrettene. I resten av barnehagens uteområde er det barfrost.

I tog for å feire den nye barnehagen Barnehagebarna og ansatte gikk i tog ned til den nye barnehagen på Stormtomta.

– Ideen kom da jeg snakket med en annen barnehage en annen plass i landet. De hadde skaffet seg snøkanon, forteller hun.

– Og de hadde gode erfaringer?

– Ja, men for oss er det også dette med å finne på noe artig! svarer barnehagestyreren entusiastisk.

Hun forteller at barnehagen over noen år har spart opp noen midler som skal komme barna til gode. 15.000 kroner ble derfor brukt på en snøkanon.

– Hva vil du si til kritikerne som mener at det finnes bedre ting å bruke pengene på?

– Dette er et tiltak for at ungene skal kunne leike seg og ha det kjekt. Du så hvor mange ganger de sprang opp og ned bakken der ute nå. Dette skaper aktivitet, og det kommer alle til gode, store som små. Vi har hatt lite snø de siste åra, og da i korte perioder. Det har likevel vært kaldt over tid, og når sanden i sandkassa fryser, er det kjekt å kunne ha noe annet å gjøre. I tillegg er det greit å være litt annerledes, å vise at man tør å satse på noe, svarer Bjørlykhaug.

Hun forteller videre at snøkanonen også er første steg på det som til våren skal bli en stor oppgradering av barnehagens uteområde.

For mye støy i barnehagen Målinger viser at støynivået i Leiktun barnehage kan være skadelig.

– Det er på tide med en oppgradering og vi ønsker å skape mer aktivitet. Vi vet også at uteområdet vårt ikke er av de største, og da må vi gjøre det beste ut av det. I tillegg fyller barnehagen vår 40 år neste år. Det håper vi å kunne markere ved å åpne et nytt uteområde, sier hun og ramser opp ny sykkelbane, nye husker, nye leikeapparat og en del grunnarbeid med gras og kunstgras som noen av tiltakene som skal gjøres.

– Og så vil snøkanonen få fast plass i det som er akebakken vår, sier hun videre.

Og mens ungene nesten ikke hadde tid til å snakke mens de var i akebakken, konkluderte i alle fall barnehageansatt Bente Heggem:

– Det er helt konge, dette!