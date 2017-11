Elever fra Åndalsnes på NRK i beste sendetid

Nyheter

NRK-journalist, Ann Eli Nøsen, sier hun er imponert over alt som elevene ble med på under leirskoleoppholdet på Bjørnsund. Det var første uka i oktober at hun sammen med NRK-fotograf, Roar Strøm filmet deler av leirskoleoppholdet til 7.-klassinger fra Åndalsnes.

Taklet utfordringer

– Det var veldig artig å se hvordan de taklet det å bli satt rett ut på djupt vatn. En stor del av dem hadde ikke erfaring med å ro, men de ble gode på kort tid. Og noen av dem var vekke heimefra uten foreldre for første gang også. Elevene fikk prøve seg på en del, som det å dra garn og krabbeteiner. Deres møte med naturkreftene ga gode situasjoner for oss som lager tv, forteller Nøsen.

Om fiskeværet

Det 14 minutt lange tv-programmet som hun har kalt «Fem dager på Bjørnsund», vises i programmet Glimt på NRK 1 torsdag kveld. Hun forklarer at det ikke er ment å være et program om elevene.

– Det handler om at vi har lyst å fortelle om fiskeværet Bjørnsund, gjennom ungene. Vi er med dem i opplevelsen de får, fra de kommer over med båt, og over til en helt ny verden, vil jeg påstå. Bjørnsund leirskole har besøk av om lag 1.500 elever hvert år, som får oppleve det nedlagte fiskeværet.

– Hvilken verdi har dette oppholdet for elevene, tror du?

– Jeg tror ingen kan komme til Bjørnsund, uten å ha noe med seg heim igjen. Det er sterke historier om livet som har vært der ved storhavet, sier Nøsen og forteller at elevene levde seg inn i den dramatiske historien om Rokta-forliset.

– To småbarnsfedre fra Bjørnsund omkom i redningsarbeidet. Vi stilte spørsmålet hva om det var din pappa som dro ut i snøstormen for å berge?

Historien om sorgtunge Bua-Marit, som mistet to barn på havet, vekte også reaksjoner.

– Ved å si at Bua-Marit kunne komme å ta dem, skremte folket der ute barna sine fra å være ved sjøen om kveldene. Inne var de trygge for henne. Noen av elevene ble ganske skremte da de fikk se huset hennes på Søre Bjørnsund, og det var noen elever som mente de så henne, forteller Nøsen.