Utnytter plassen - bygger minicamper med kryssfinér

Kjetil Svanemyr fra Åndalsnes filmet hele prosessen med å bygge om varebilen til en minicamper. Og responsen på nettet har vært stor.

- Det er at jeg synes sjøl, og som jeg har fått tilbakemeldinger fra mange om, er at jeg har gjort maksimalt ut av å utnytte den lille plassen på. Jeg har både liggeplass for to voksne personer og nokså mye skapplass og lagringsplass. Og hvis du ser inn i en slik bil, så er det ekstremt lite plass, sier Svanemyr.

Nesten for liten...

Og bilen ER liten. En Peugeout Partner har et lasterom som bare er 170 cm i lengde, 160 cm bredde og 124,6 cm i høgde. Det er altså ikke full liggelengde for en voksen person. Men for tre år siden gikk Svanemyr, den gang bosatt i Folldal, igang med tynn kryssfinér og stikksag og klarte med mange timers arbeid, og en tusenlapp i materialer, å skape en bobil av varebilen.

- Hvis du ser på mange andre tilsvarende løsninger, så må man gjøre mange endringer for å ta i bruk bilen som en sovebil om natta – en må ut med kasser og gjøre tilpasninger for å kunne sove. En slipper det her – det er bare å gå rett til sengs. Jeg laget ryggstø som kan felles framover, og da blir det akkurat langt nok plass til en voksen mann, sier Svanemyr.

Han sier dette er en ypperlig bil for jegere: - Du kan reise opp i Brøstdalen på kvelden, ligge der på natta og dra på jakt om morran - uten å måtte reise opp med en stor bobil, sier han.

Ville lage bobil

Det er mange som interesserer seg for minicamping/microcamping - folk som "klemmer mest mulig sengeplasser og tekniske løsninger inn i bittesmå varebiler", som Svanemyr uttrykker det. Og mange har kommet med hyggelige tilbakemeldinger til ham og latt seg inspirere av måten han har gjort det på.

- Hva var motivasjonen din for å gjøre det?

- Tanken var at jeg ville ha en mulighet til å overnatte i bilen når jeg var borte på lange turer, uten å ta inn på hoteller.

- Har du sovet mange netter i den?

- Jeg har brukt den en del, men det har ikke vært en bobil som jeg har bodd veldig mye i. Livet tar ofte litt andre retninger enn en tenker, og jeg har endt opp som seilbåtboer, og da har jeg ikke samme behov for en bobil på land, sier Svanemyr, som ligger i Fredrikstad med båten. - Det er bare et midlertidig bosted; jeg vet ikke hvor lenge jeg blir her.

Laber bilinteresse

Når vi spør hvilken årsmodell bilen har, svarer han at han ikke vet. For bilinteressen er ikke spesiell stor.

- Biler er bare et nødvendig onde, sier Svanemyr, som tror det er en 2006-modell.

- Men får man solgt en hjemmesnekret bil etter en slik ombygging?

- Det var jeg spent på sjøl. Men da jeg la ut filmen, så fikk jeg spørsmål fra folk om jeg var interessert i å selge den. Så noen er det. Men det er mye arbeid som er lagt ned, og hvis skulle lagd en tilsvarende innredning, så ville jeg ikke gjort den jobben for under 10.000 kroner.

Svanemyr har lagd til sammen over 100 filmer som ligger ute på Youtube, og filmene hans har mer enn ti millioner visninger. En av filmene, et hesteslipp i Folldalsfjella i 2009, har alene 9,8 millioner visninger.