To kjøretøy avskiltet

Politiet meldte lørdag kveld at to kjøretøy har blitt avskiltet på Åndalsnes.

- En patrulje kom over to kjøretøy hvor det var begjært avskiltning. Den ene var ikke framstilt for EU-kontroll, mens den andre var ikke omregistrert. De ble begge avskiltet, forteller operasjonsleder John Brattland ved politiet i Møre og Romsdal.

De to bilene skal ikke ha hatt samme eier eller noen øvrig tilknytning til hverandre, i følge politiet.