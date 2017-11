Til sak mot TV2 for "Helsekontrollen"

Nyheter

PM International, som står bak vitaminpulveret Fitline, går til sak mot TV 2, etter at programmet «Helsekontrollen» omtalte selskapet som et pyramideselskap.

I reportasjen, som ble vist tidligere denne måned, sår «Helsekontrollen» tvil om påstander om Fitlines helsebringende effekt, skriver Dagens Næringsliv. Innledningen på saken er at «helsekontrollen avslører pyramideselskap».

TV2s Helsekontrollen kritiserer vitaminpulver: – Det er helt feil Siv Yun Haugland mener all info TV 2 kom med i reportasjen om vitaminpulveret var helt feil.

PM International går til sak mot TV 2 for brudd på skadeerstatningsloven bestemmelser om ærekrenkelse, skriver avisen. Advokat Per Danielsen representerer selskapet, men vil ikke uttale seg fordi den skal opp for retten.

Målet med søksmålet skal være å få en midlertidig forføyning om å fjerne eller slette reportasjen fra TV 2s nettsider.

TV2: - Helsepåstandene kan være ulovlige TV2 svarer på kritikken fra distributørene i Rauma om vitaminpulveret "Fitline."

Programdirektør Jarle Nakken i TV 2 sier kanalen står inne for det som er publisert og ikke ser noe som er rettsstridig eller bryter med pressens etiske regelverk.

– Det er drastisk å be retten om å sensurere pressen og pålegge fjerning av kritisk journalistikk, sier Nakken.

Leder Jan-Fredrik Torgersen i bransjeorganisasjonen Direktesalgsforbundet mener «Helsekontrollen» blander pyramidesalg og lovlig direktesalg.