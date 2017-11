Redder håndballen med doruller

Nyheter

Isfjorden Håndballklubb har hatt kakeboks-salg til inntekt for klubben i alle år. Men i år ville de ta det et skritt videre og tjene litt mer penger.

– Det ble ikke så mye inntekter med kakesalget så vi ville prøve noe nytt. Det er mange idrettsklubber som har gjort det samme, sier Unhjem.

Så i forrige uke fikk idrettslaget 800 sekker med doruller som ble fordelt ut for salg. Med 56 doruller i hver sekk så vil det si 44.800 doruller som skulle selges i Rauma.

– Markedet var ganske mettet da vi kom inn, men det ser ut til at salget går bra. Folk skjønner situasjonen og man slutter jo aldri å få bruk for dopapir, ler hun.

Sekkene ble fordelt ut til spillere i håndballaget, både store og små, og i forrige uke eksploderte Facebook med «tilbudsannonser» fra alle kanter.

– Alle må selge sin del. Det ble ti sekker per spiller, med en maksgrense på 15 sekker per familie. Det er jo grenser for hvor mye en familie kan selge, forklarer Unhjem, som selv har tre barn i klubben.

– Hva betyr dette dorullsalget for klubben?

– Det er alfa og omega. Vi vet hvor mye vi tjener på dette, hvis vi får solgt alt. Dette gjør at vi har hodet over vannet og kan dra på turnering, betale leien vår og slipper å øke treningsavgiften. Vi vil være en inkluderende klubb og vil gi alle lik mulighet til å spille håndball. Hadde vi ikke hatt dette salget, hadde vi nok gått i underskudd, sier Unhjem.

Neste uke skal de ta en oppsummering og hjelpe de som ikke har fått solgt sin del.

– Vi er et samlet lag, og ingen skal sitte igjen med usolgte doruller, konkluderer Unhjem.