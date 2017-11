Molde er cupmestere; Leo gikk på en smell

Nyheter

Molde og Rosenborg møttes i et tett oppgjør under cupfinale for junior (G19) lørdag. Molde stilte med A-lagsspiller Erling Braut Håland på benken, mens Thomas Amang ikke var med.

Kapteinen Leo Skiri Østgård var med fra start. Han fikk imidlertid en hodesmell etter 38 minutter inn i første omgang og måtte forlate banen. Han kom imidlertid tilbake, men fikk nok en hodesmell like før slutten av første omgang.

Ifølge kommentatoren fikk Leo problemer med synet og måtte forlate kampen for godt - i det 44. minuttt. Da fortsatte første omgang med en spiller mindre i Molde, og Rosenborg skåret , på overtid.

I andre omgang tok Erling Braut Håland Leos plass. Rosenborg skåret nok et mål, men Molde forsvarte seg godt og utlignet like etterpå med to mål . Scorerne var Elias Mordal og Martin Ove Roseth.

Ved endt tid var stillingen uavgjort (2-2) og da heller ikke ekstraomgangene ga noe resultat, ble det straffekonkurranse.

Det ble en spennende konkurranse der både Rosenborg og Molde bommet på mål. Til slutt vant Molde.

Kampen gikk på Telenor Arena i Oslo og ble overført på NRK2.

Ifølge familien til Leo Skiri Østigård, går det bra med fotballspilleren.

- Han er oppe og går. Det er vel mer det at han ikke får lov til å spille, når man har hatt slike harde hodedueller og også får problemer med synet. De tar ingen sjanser. Det er jo greit, sier mor, Mariell Skiri Østigård.