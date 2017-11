Glatte veger stopper avisbud

Nyheter

Avisbud, Kåre Myklebust, har i morgentimene lørdag hatt problem med å nå alle abonnentene på grunn av glatte veger.

– Det startet allerede i Reistaddalen i Vågstranda i morges. Jeg skled hele vegen ned og måtte gi opp å komme meg opp igjen etter fire forsøk. Jeg måtte ringe brøytemannskapet som kom og strødde for meg, forteller Myklebust.

Han fikk de samme problemene i Isfjorden.

– Der er det fem abonnenter i Hatlenvegen som ikke får avisa si før mandag. Og et par på Øvre Kavli. Jeg kom meg ikke opp der i dag. Det var jo ikke strødd noe sted i Isfjorden i dag tidlig, sier han.

Han synes det er ille at speilglatte veger ikke blir strødd og at de ikke fjerner slaps i vegkryss og kanter som fryser til is om natta.

– Jeg starter jo tidlig på jobb, men jeg må likevel stole på at jeg har farbare veger. Tenk på utrykningskjøretøy. Det er jo verre hvis ikke de kommer seg frem, sier han.

Han vil at aviskundene skal vite at han gjør sitt beste, men at det kan blir forsinkelser når været slår seg vrangt.