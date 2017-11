Flere reiser med tog på Raumabanen

Nyheter

Det er flere som har reist med tog på Raumabanen i årets åtte første måneder, sammenliknet med samme periode i 2016.

Det opplyser NSB i en pressemelding.

– Også kundetilfredsheten vokser, sier marked og kommunikasjonssjef i NSB Nord, Hilde Lyng.

To ganger i året gjennomfører NSB en stor kundeundersøkelse som måler hvor fornøyde kundene er med tjenestene som leveres.

NSB Nord består av Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen, og har de mest fornøyde kundene i hele landet.

– Undersøkelsen viser at kundene opplever at tjenestene som leveres i NSB Nord er mer attraktive enn tidligere. Togreisende er gjennomgående godt fornøyd med leveransen. Dette kommer som følge av en stabil og god leveranse i tillegg til at vi har blitt bedre på alternativ transport. Dette er alle viktige punkt som vi vil jobbe videre med for å gjøre våre miljøvennlige og behagelig tog enda mer attraktive, sier Lyng.