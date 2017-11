Nyheter

Søndag er det farsdag, og vi inviterer alle våre lesere til å sende inn en farsdagshilsen.

Hilsningene kommer både på nettavisa og i lørdagsavisa, og du kan sende inn hilsener både med og uten bilde.

Hilsningene kan sendes inn via SMS eller MMS. Bruk kodeord ÅA FAR fulgt av din hilsen, og send inn til 2399. Det koster 10 kroner for SMS og 50 kroner for MMS. Husk fullt navn på mottaker og avsender!

Fristen for innlevering er fredag klokka 08.00, og vi trekker ut tre hilsener som blir premiert.