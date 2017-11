Kinoens Dag nesten utsolgt

Nyheter

Seks timer etter at «Den store kinodagen» åpnet på Åndalsnes kan kinoansvarlig Marit Shceide konstatere, at den har vært en suksess. Spesielt gledelig med tanke på at det er tredveårsjubileum for denne dagen.

Se Rauma-gjengen filmen

Både gammelt og nytt

– Vi startet dagen med gratis frokost her i morges, og folk har sittet og spist både før og etter hver film. Det har også vært tegnebord og aktiviteter for barna, men folk har sittet mest her inne i biblioteket og har spist og kost seg. Ikke bare til frokost, men etter hver film.

Spesielt «Operasjon Knerten,» basert på Anne Cath Vestlys klassiske figur har gått bra i dag.

– Der solgte vi 82 billetter, som er bare tre fra å være utsolgt. På Karsten og Petra var det 74. Og selv på den gamle Askeladden-filmen har det vært solgt 65, og det er jo dritbra, he he.

Når vi er inne for å sjekke hvordan det har gått på kinodagen går «Biler 3» inne i kinosalen. Og selv om det er en gammel film, som ble satt opp på nytt, så har også den veldig bra salg.

Utover dagen skal også filmen "Thor: Ragnarok" vises, og den har allerede et forhåndssalg på 50, og vil nok også bli tilnærmet utsolgt. Foreløpig har interessen på "Juleblod" vært lav, men Scheide regner med at flere som er på Thor vil gå på den.

- Det er det som har vært mest artig å se i dag, at folk har gått på flere filmer.

Over 13 000 kinogjengere

Merker ingenting til strømming

Kinoen på Åndalsnes går også bra utenom kinodagen. Målet er å få solgt 10 000 på kinoen på Åndalsnes hvert år.

– I fjor satte vi publikumsrekord med et salg på 13 500 billetter. Siden vi i år mangler brede filmer med samme publikumspotensiale som «Kongens nei,» «Bølgen» og «Burning» kommer vi neppe opp i det antallet i 2017.

Så langt har kinoen på Åndalsnes solgt 8900 billetter. Det er Scheide fornøyd med.

– Vi merker ingenting til dette med strømming og nedlasting. Flere og flere kommer på kino, og det er selvsagt gledelig.

Ladies night

Fredag, dagen før kinodagen, var det «Ladies Night.»

– Det er noe vi har forsøkt flere ganger, til stor suksess. I går viste vi «A bad moms christmas.» Og vi solgte nesten helt ut, det var kun sju ledige. Da lager vi litt ekstra ramme rundt det, og vi blir stadig bedt om å ha flere slike arrangement. Så det skal vi ha

Det blir også flere arrangement rundt barnefilmer.

– Vi har hatt opplegg hvor vi samles i biblioteket før filmen, og dersom filmen er basert på en bok har biblioteksjefen hatt høytopplesning. Dette setter folk virkelig pris på og synes er koselig. Og det viser at det er svært viktig å ha egne arrangement, og ikke bare vise film.

Gratis kino

Det har vært halv pris på kinobillettene i dag. Og i løpet av hver forestilling blir det trekning på gavekort på kinobilletten. Blant alle disse igjen vil det bli trukket en vinner som får kinokort for et helt år.

Ble kinogjenger 10 000