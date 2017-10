Vil nullfeils-kulturen til livs - kårer flopp-toppen

Nyheter

Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes og hoppid.no går nå ut og spør om du kjenner til en oppfinnelse eller produkt som har floppa - og deretter hatt suksess.

- Hoppid.no vil vise at det også i vår region er høyde for å prøve og feile, og at det finnes mange gode eksempler på nyvinninger og oppfinnelser som i første runde ikke funket, men som endte opp med å bli noe bra, sier May-Britt Roald, prosjektleder i hoppid.no i Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding. Hun mener det er viktig å dyrke fram en god innovasjonskultur med stor toleranse for å feile.

- Å teste ut, feile, justere og teste ut på nytt, er det som skal til for å utvikle nye løsninger. Vi vil nullfeilskulturen til livs, sier Roald.

Vinnerfloppen vil doneres til utstillingen til Museum of failure innovations, som kommer til Innovasjonsfestivalen. Den stilles ut i et monter og overrekkes over til Samuel West som startet museet, og som kommer til Åndalsnes..

Prisen "Floppen som ble toppen" deles ut under festivalåpningen av Innovasjonsfestivalen tirsdag 14. november. Vinneren får en diplom og hederlig omtale.

- Rimelig tøft at utstillingen skal til Saudi-Arabia, Belgia, Miami og Åndalsnes, sier Ane Marte Hammerø, festivalsjef i Innovasjonsfestivalen og prosjektleder i Nordveggen AS.

Innovasjonsfestivalen arrangeres på Åndalsnes 14.-16. november.