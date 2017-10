Så mye ga Rauma til TV-aksjonen

Nyheter

Over 90 bøssebærere var søndag ute og gikk fra dør til dør, og samlet inn penger til TV-aksjonen. Aksjonen går i år til UNICEF og skal brukes til utdanning for barn.

Rauma samlet i år inn 179.366 kroner i bøssene.

I tillegg har blant annet flere skoler samlet inn penger. Samlet sett viser landsoversikten klokka 21.00 et resultatet på 243.306 innsamlede kroner i Rauma.

- Det er mange som går med bøsse år etter år, og så er det noen som er med for første gang. Vi er utrolig glade for at folk stiller opp, sier aksjonsleder Marit Hjertviksten.

I fjor ga Rauma 204.331,68 kroner til Røde Kors.

Opptelling

Opptellingen av bøssene ble foretatt i lokalene til Sparebanken Møre på Åndalsnes. Her er resultatet:

Bygd Sum Åndalsnes 53.803 Rødven 6.653 Gjedsetbygda og Torvik 7.761 Mittet 4.224 Vågstranda 10.929 Innfjorden 13.187 Verma og Øverdalen 5.410 Måndalen 16.516 Isfjorden 39.870,5 Eidsbygda 6.358 Åfarnes 11.542 Holm 3.113 Medalen 0* Totalt 179.366,5

* Medalen opp til Flatmark ble telt sammen med Åndalsnes. På grunn av sykdom ble det ikke gått med bøsse i resten av dette området.

Klokka 21 søndag kveld var det samlet inn totalt 107.442.218 kroner i Norge. Hvor mye hver enkelt kommune har gitt, kan du se her.

Neste år

12 organisasjoner søkte om å få TV-aksjonen i NRK for 2018, og det var Kirkens Bymisjon som fikk tilslaget. Kirkens Bymisjon er en organisasjon som driver sosialt arbeid i Norge innenfor blant annet rusomsorg, eldreomsorg, barnevern og psykisk helsevesen.

De har valgt aksjonsnavnet «Kom inn». Formålet er formulert som «Et møtested kan endre liv. Flere møter kan endre et helt samfunn».