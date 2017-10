Matematikk og geografi på Mannen

Nyheter

10.-klassingene gikk i forrige uke på tur til Mannen, og på toppen fikk de en matematikk- og geografitime utenom det vanlige.

– Vi hadde invitert med oss Ole Kjell Talberg fra Rauma kommune, og han var med som guide. Han viste og forklarte om installasjoner og instrumenter som er godt synlig på toppen, forteller skolen i en e-post til Åndalsnes Avis.

Og dette er det mye læring i.

– Elevene fikk matematikkoppgaver; de regnet volum av vanntanker; kubikkmeter og liter vann i tankene. De fikk se pumpestasjon og vannslanger som kan pumpe opp til 8.000 liter vann i timen.

– En strålende fin dag

– Det var en strålende fin dag med god utsikt opp og ned Romsdalen. Elevene fikk også orkesterplass da et helikopter med mannskap kom foretok flere landinger, for å slippe av mannskap som skulle arbeide på platået under mannen og ved pumpestasjonen. Det var 18 grader i lavlandet denne dagen, og elevene hadde sol i ansiktet både på veg inn til Mannen og hjem igjen, en tur som til sammen er på 7,5 kilometer

Jevnlig påfyll

Og elevene får jevnlig informasjon om Veslemannen og faresignalene i fjellet.

Da det igjen ble faregrad rødt fikk skolen på nytt besøk av Ole Kjell Talberg.

– Det er nå det skjer! Vi er med i et eksperiment som vi ikke har prøvd før i denne grad. Og presse fra hele landet og hele verden, følger med, fortalte Ole Kjell Talberg til elevene, som synes det er spennende å lære mer om fjellet som er på alles lepper om dagen.