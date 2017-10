Nyheter

Søndag mellom klokka 16 og 18 kommer bøssebærerne rundt i kommunen for å samle inn penger til årets TV-aksjon.

Aksjonsleder i Rauma, Marit Hjertviksten, forteller at de er i rute til morgendagen.

- Nå mangler vi bare noen få bøssebærere, og de regner jeg med at vi får på plass i løpet av dagen, forteller hun.

De hadde litt problemer med frafall i komiteene, men dette har også løst seg.

- Folk har stilt opp, og det er vi veldig glade for, sier hun

Hun oppfordrer alle til å ta godt i mot bøssebærerne.

- Hvis man ikke har penger, går det an å bruke Vipps. Hvis man vippser i det tidsrommet som bøssebærerne er ute, kommer det med på opptellingen for bygda, sier hun.

Går til UNICEF

Inntektene fra årets TV-aksjon går til UNICEF, som er FNs barnefond. Det er verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og arbeider i over 190 land for barn rettigheter til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse.

UNICEF ble opprettet i 1946 for å gi nødhjelp til barn i Europa og Asia etter 2. verdenskrig. Organisasjon får sine midler utelukkende av frivillige bidrag fra medlemsland, næringsliv og organisasjoner.

Over 40 millioner allerede

NTB kunne fredag melde at nærmere 40 millioner kroner til TV-aksjonen allerede.

Årets innsamlingsaksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, et formål som tydelig engasjerer. Tre dager før selve aksjonsdagen søndag er det kommet inn betydelige bidrag fra skoler, organisasjoner og ikke minst fra næringslivet.

– Vi er superfornøyd. Dette er midler fra giverstafetten, der det for eksempel er arrangert egne ringedugnader i næringslivets nettverk de siste to ukene. Vi hadde blant annet en skikkelig kommunekamp mellom Ålesund, Kristiansund og Molde, der Ålesund fikk inn mest, sier kommunikasjonsleder Maren Thorsen Bleskestad i TV-aksjonen til NTB.