Godt håndtert av kommunen og NVE

Det er ingen enkel oppgave å skulle beslutte evakuering og innføre ferdselsforbud ved Mannen. Men de offentlige instansene som har vært involvert har behandlet beboerne og andre involverte med respekt. Nøkkelen er god kommunikasjon, og der har både politiet, kommunen og NVE vært eksemplariske.

Siden onsdag i forrige uke har de 11 beboerne fra fire husstander under Mannen vært evakuert to ganger. Og i løpet av fire år har det vært fem evakueringer med faregrad rødt i Mannen. Det er en beintøff påkjenning for dem som må vente i uvisse – og når meldingen kommer må forlate hus og heim ganske øyeblikkelig. Vi forstår beboer Gunn Walstad Sogge når hun i dagens avis uttaler at det tærer på gang på gang å måtte evakuere.

Ved høstens to evakueringer har NVE tilført vann ved å pumpe det inn i Veslemannen. Hensikten har vært å få hele eller deler av Veslemannen til å rase ut, og med det gjøre det tryggere å bo og å ferdes under Mannen. Men de fikk aldri fullført jobben. Og nå er vinteren trolig kommet på Mannen. Dermed ble vanningsforsøket stanset for i år. Og da bevegelsene avtok, gikk man fra faregrad rød til gul.

At NVE måtte avbryte vannforsøket, og ikke fikk ned fjellet, er først og fremst beklagelig. For beboerne er det sjølsagt godt å få flytte heim. Men de vet alle sammen at det neste år kan bli nye runder med evakueringer. Slik kan de ikke ha det på lang sikt. Vi har derfor forventninger til at departementet setter seg inn i situasjonen og gjør hva de kan for å støtte beboerne og kommunen i denne krevende situasjonen som alle er kommet helt uforskyldt opp i.

Kommunen har siden forrige mandag vært i jevnlig kontakt med de evakuerte beboerne. Med hjelp av fagfolkene i NVE har den informert for å skape forståelse for jobben NVE gjør for en tryggere tilværelse under Mannen. Vi vet at god og hyppig kommunikasjon har vært høgt prioritert fra kommunens side, og vi vil berømme dem for åpenheten og tilgjengeligheten.