Mannen svekker togets driftsgrunnlag

Det er viktig, også for næringslivet, at situasjonen i Mannen avklares så snart som mulig.

Nyheter

For andre gang denne måneden må jernbanen stenge helt. Grunnen er rasfare fra Mannen. De hyppige stengningene av Raumabanen er en alvorlig trussel mot drifta av godstransport på Raumabanen.

Da NVE igjen varslet rødt farenivå ved Mannen, valgte Bane Nor å stenge jernbanen. Dermed går ikke godstoget, og varene blir i stedet fraktet med vogntog opp og ned Romsdalen. Dette er uheldig av flere grunner; trafikksikkerhet for dem som ferdes på vegen, trivsel for alle dem som bor langs E136 og for miljøet fordi godset flyttes over på vogntog på europavegen.

I lørdagens avis sier direktøren i Green Cargo, Kjell Owrehagen, at de opererer helt på smertegrensa. «Om det blir mange slike situasjoner, må vi i Green Cargo vurdere om det er bærekraftig å drive på Raumabanen», sa Owrehagen.

Vi deler bekymringen til Owrehagen og alle andre som nå frykter for godstogets framtid. Stadige stengninger av Raumabanen gjør at kundene ikke har den nødvendige forutsigbarheten når de ønsker gods fraktet fra A til B. Hvis kundene ikke har tillit til at godset kommer fram tidsnok med toget, velger man en annen transportform. Og da kan det være over og ut for godstransport på Raumabanen. Når vi vet at godstransport på Raumabanen aldri har vært noen økonomisk gullgruve, er situasjonen nå meget krevende.

Vi tror ikke at det kan bli en forutsigbar godstransport på Raumabanen før Veslemannen har rast. Derfor er det viktig, også for næringslivet, at situasjonen i Mannen avklares så snart som mulig.

Noe godt har kommet ut av vanningsforsøket og flere ekstremvarsler den siste tida: NVE får stadig ny kunnskap om hvor mye fjellet tåler. Det kan bety at grensa for iverksetting av evakuering strekkes og at de sjeldnere varsler faregrad rødt.