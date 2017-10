Rødt farenivå for Veslemannen- igjen

Nyheter

Torsdag 12 oktober ble farenivået for Veslemannen hevet til oransje. Bevegelsene i øvre del av fjellet økte fredag ettermiddag, og ifølge NVE har de økt ytterligere natt til søndag. Det siste døgnet har også bevegelsene i nedre del av fjellpartiet økt. Økningen skyldes snøsmelting og regn.

Sterk vind hindrer vanning

NVE skriver i sin dagsrapport om fjellpartiet at det ikke vil bli satt igang tiltak med kunstig vanntilførsel, søndag. Årsaken er at vind gjør det umulig å få mannskap inn i fjellet med helikopter, og at det må gjøres noe tiltak på installasjonene etter frosten tidligere i uka.

NVE overvåker fjellpartiet kontinuerlig. Fjellpartiet har til en hver tid et farenivå etter en skala på fire trinn: Lav (grønn), moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød). Forrige gang faregraden ble hevet til rød var fra 5. til 8. oktober. Fjellpartiet reagerte da med økte bevegelser på vanningstiltaket som ble gjort.