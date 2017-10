Nyheter

Torsdag økte NVE farenivået til oransje for fjellpartiet Veslemannen. I lørdagens dagsrapport, opprettholder de faregraden.

- Bevegelsene økte betydelig

I rapporten skriver de at fra fredag ettermiddag økte bevegelsene betydelig i øvre delen av fjellpartiet. Bevegelsene har stabilisert seg på nytt nivå i løpet av natt til lørdag.

NVE skriver videre: "Et mindre område i den øvre delen beveger seg noe mer, og det har gått steinsprang fra dette området i natt. Vi forventer flere steinsprang i løpet av dagen."

- Ikke endring i nedre del

De ser ikke endring i nedre del. Bevegelsene det siste døgnet har ifølge NVE vært på 48 mm i øvre del, og 4 mm i nedre del. Det er kommet mindre regn enn varslet og NVE mener økningen er kommet i hovedsak som følge av snøsmelting.

NVE overvåker fjellpartiet kontinuerlig. Fjellpartiet har til en hver tid et farenivå etter en skala på fire trinn: Lav (grønn), moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød). Forrige gang faregraden ble hevet til rød var 5. oktober. Da skrev NVE at hastigheten var oppe i 42 mm i døgnet, og at dette er deres interne terskelverdi til rødt farenivå. Da var det også en akselererende trend i hastigheten.

Lørdag formiddag sier værmeldingene at det kan komme litt regn på Mannen lørdag kveld, og enda litt mer søndag kveld. Fra mandag er det meldt noen få minusgrader på toppen av fjellet.