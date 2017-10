Ingen nye vegprosjekt i Statsbudsjettet

Nyheter

Her kan du se de viktigste forslagene for Møre og Romsdal.

For Rauma finner vi følgende viktige forslag:

Samferdsel

Når det gjelder vegprosjet vil Regjeringen satse på følgende prosjekt. Vi merker oss at vegen på Veblungsnes ikke er nevnt her.

E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, Rauma kommune

Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018.

- Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune.

Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune.

Når det gjelder jernbanen sier forslag til statsbudsjettet at Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. For Møre og Romsdal innebærer dette:

"For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Møre og Romsdal med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov."

Forsvaret

For Møre og Romsdal trekkes Sjøforsvaret fram:

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sjøforsvaret med om lag 84,8 millioner kroner i 2018. Økningen vil blant annet benyttes til økt vedlikehold. Dette vil legge til rette for et høyt aktivitetsnivå i Sjøforsvaret, øke tilgjengeligheten på fartøyene og dermed bidra til økt operativ evne. I tillegg vil det økte vedlikeholdsnivået ha en positiv effekt på den lokale sysselsettingen og lokal maritim industri.

Næring/innovasjon

Utvikling og innovasjon står sterkt i Rauma. Blant annet vil regjeringen bevilge 3,5 millioner kroner til å stimulere til næringsutvikling i landbruket i Møre og Romsdal.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Møre og Romsdal fylke.

