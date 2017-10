Økt faregrad for Veslemannen

Nyheter

NVE varsler orasnje farenivå for Veslemannen. Torsdag ettermiddag skriver de dette:

"I forbindelse med en nedbørshendelse i siste uke varslet NVE rødt farenivå fra torsdag 5.10 til søndag 8.10. Fredag målte vi hastigheter opp over 20 cm/døgn, og gikk flere store steinsprang. Hastighetene er minket betydelig siden dette, men er fortsatt relativt store med 2–3 cm/døgn i øvre delen og 3-4 mm/døgn i nedre delen. Tross kaldere vær er det ikke etablert frost i bakken, som nå er snødekt med typisk 40 cm snø. Det er varslet relativt store nedbørsmengder og mildvær fra i morgen (fredag) ettermiddag. Perioden med regn og mildvær skal vare frem til og med mandag 16.10, og smelting av snøen på bakken vil tilføye ekstravann til sprekkesystemet. På bakgrunnav relativt store bevegelser, værvarsle tog stor sensitivitet for regn varsler NVE nå oransje farenivå for Veslemannen."