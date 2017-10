Vi vil løfte fram bra damer

I dag starter Åndalsnes Avis opp en ny artikkelserie på lørdager. Serien har vi kalt «For ei dame!» og er et grep for å få fram flere damer i avisspaltene. Vi må bare erkjenne at menn dominerer i nyhetsbildet – også i lokalavisa i Rauma.

Håpet er at vi skal kunne speile samfunnet riktigere og synliggjøre bedre at kjønnsbalansen er temmelig lik også i vår kommune. I Rauma er det mange bra damer der ute som gjør en fantastisk innsats gjennom jobb eller på fritida. Dette fortjener å komme fram i media.

Vi ønsker å få fram hverdagsmenneskene, og flere av dem som preger nyhetsbildet. I denne serien er det ikke de mest kjente og framtredende kvinnene i Rauma som skal løftes fram i lyset.

Det er ikke vrangvilje som gjør at kvinnene er i undertall i avisspaltene. Men i media er vi ofte for topptunge i valg av kilder. Det blir gjerne til at det er sjefen som trer fram – eller som vi kontakter.

Og sjefen er som regel mann, noe som er med på å forklare hvorfor kvinner havner i skyggen også i mediebildet. I lederstillingene i privat næringsliv i Rauma er det menn som dominerer de største selskapene. Men media har en jobb å plukke flere kvinnelige kilder for gjennom det å speile samfunnet bedre. Den kritikken må vi ta inn over oss.

I november i fjor laget vi en oversikt som viste at «ryggraden» i kommunens private næringsliv i all hovedsak ble ledet av menn. Blant de 40 mestomsettende selskapene i Rauma, var det i fjor bare fire kvinner i rollen som daglig leder. Vi har dessverre ingen grunn til å tro at det er blitt vesentlig mer utjevnet det siste året.

mange bra damer i Rauma som kan gå inn i kategorien «For ei dame!». Men vi trenger hjelp fra deg som leser til å finne fram til enda flere. Vi setter stor pris på tips. Send oss en post, ring oss eller stikk innom. Vi åpner serien «For ei dame!» med historien om Linda Haukås. Kos deg med historien.