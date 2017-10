Her er NVEs rapport lørdag morgen:

"Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Etter at hastigheten til Velsemannen økte den sist uka, ble farenivået på tirsdag hevet fra gult til oransje, og torsdag kveld rødt farenivå. Områdene under fjellet ble evakuert. Etter dette har NVE tilført store mengder vann i fjellet. Dette ga en markert økning i fjellets hastighet, med et maksimum i går kveld på over 20 cm/døgn i den mest aktive delen. Det gikk flere steinsprang i denne perioden, noe som også ble observert av våre målinger. Et av disse områdene hadde stor bevegelse i hele går. Etter den økte hastigheten i går kveld har bevegelsene nå avtatt, og er 10 cm/døgn i øvre del. Det er nå kaldt og det er også varslet minusgrader de kommende dagene. Fjellets bevegelser er på ett nivå som gjør at NVE opprettholder rødt farenivå.

Neste rapport kommer kl. 15:00"

Vi kommer tilbake med mer.