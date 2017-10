NVE har avsluttet vanningsprosjektet

Det kom fram på en pressekonferanse på Horgheim klokka 12 lørdag.

Det er fortsatt faregrad rødt, men bevegelsene i Veslemannen er avtagende, bare 8 cm/døgn, og dermed ble vanningsprosjektet i formiddag avsluttet i denne omgang.

- Vi ser avtagende bevegelser. Det er ei stor belastning for de evakuerte, og vi ønsker å avslutte prosjektet og ikke utsette dem for mer enn nødvendig. Men vi opprettholder rødt farenivå, opplyser sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE.

Det er fortsatt en høg hastighet på fjellbevegelsene, og NVE ønsker å være sikker på at fjellet har stabilisert seg før en går tilbake til oransje farenivå.

- Vi visste at det var stor usikkerhet med et slikt vanntiltak. Men vi fikk så klare data i går kveld og i natt, at det var enighet i gruppa at det var riktig å avslutte det, sier Blikra.

Han vil ikke karaktrisere forsøket som mislykket:

- Vi har pøst på mye mer vann enn det naturen sjøl klarer, og fremdeles står det der. Kanskje gir det oss så mye ny kunnskap at det er lettere for oss i en annen sammenheng ift varsling - nå er vi klar over hvor sterkt det faktisk er og at det kanskje blir mindre evakueringer i framtida. Det kan være noe av det positive med de tegnene og den kunnskapen vi har fått.