Dagsrapporten: - Meldt regn fram til 13.00

Geologene som overvåker fjellpartiet Veslemannen kommer med daglige rapporter hver morgen. Fredag morgen forteller rapporten at bevegelsene i fjellet nå er på over 10 centimeter i døgnet.

- Torsdag ettermiddag kom det igjen nedbør, som regn og sludd. Bevegelsene økte raskt og i går kl.22 ble det varslet rødt farenivå, og politiet gjennomførte evakuering. Etter evakueringen var fullført og politiet hadde sjekket ut området ble det startet vanntilførsel fra tanker og pumpe, i håp om å løsne et skred fra det ustabile området.

De tilførte om lag 44.000 liter vann på en og en halv time, og det er frem til klokka 06.00 tilført 75.000 liter vann ned i fjellpartiet. Dette kommer i tillegg til 15 millimeter nedbør i siste døgn.

- I løpet av natten gikk hastigheten i øvre del opp til 80 millimeter per døgn og i løpet av morgen timene opp i 130 millimeter per døgn. Bevegelsene i nedre del er doblet. Vi antar at mye av denne økningen i hastighet skyldes vanntilførselen fra tankene. NVE vil fortsette å tilføre vann til fjellpartiet, sier rapporten.

Begynte ved midnatt å tilføre vann Det har kommet nye nedbør natt til fredag.

Det er også varslet en del nedbør fredag.

- Det skal komme som regn frem til omkring kl.13. Det er kun det begrensa området Veslemannen som er i bevegelse, sier rapporten.