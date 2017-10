- Bevegelsene avtar i Veslemannen

- Det ser vel ikke så bra ut for å få utløst massene, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE på pressekonferansen fredag kveld.

NVE har brukt 150.000 liter vann på Veslemannen, men det ser ikke ut til å nytte. Bevegelsene som har vært helt oppe i 15 cm. i døgnet ser det ikke ut til at NVE klarer å oppnå lenger. Nå er bevegelsene avtakende.

- Men vi opprettholder rødt farenivå, opplyste Bikra på pressekonferansen klokka 21 fredag kveld.

Her er rapporten fra NVE fredag kveld:

"Veslemannen er en avgrenset del av det ustabile fjellpartiet Mannen som har beveget seg med relativt store hastigheter de siste høstene. I forbindelse med kraftig regnvær de siste dagene har bevegelsene ved fjellpartiet økt, noe som har ført til at farenivået ble endret fra moderat (gult) til høyt (oransje) på mandag, og fra høyt til ekstremt (rødt) torsdag kveld. Etter at det underliggende området var evakuert har vann blitt tilført området i håp om å kunne utløse et skred i deler av området. Vann blir fremdeles tilført. Det har vært akselererende bevegelse med hastigheter opp i 15 cm/døgn. Hastigheten er minket litt de siste timene og er nå rundt 10 cm/døgn i øvre del av området, og 4 mm/døgn i nedre del av området.

Ny rapport publiseres i morgen kl. 09:00."