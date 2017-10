– Stabilisert seg på 10 cm i døgnet

Regnet pøser ned over Horgheim, like under fjellpartiet Mannen, i Romsdalen. I tillegg ligger tåka tjukk og skjuler for det meste både fjellet og toppen.

Det er derfor ikke mye å se på, verken for journalistene eller Sivilforsvarets mannskaper. Sistnevnte har, sammen med politiet, holdt døgnvakt de siste to dagene og passer på at ingen går inn i området under Mannen.

Regionsjef i NVE, Brigt Samdal, møtte klokken 12 i dag et stort nasjonalt pressekorps for å orientere om situasjonen så langt.

Til Åndalsnes Avis sier han at pr nå beveger Veslemannen seg med 10 cm pr døgn.

– Det betyr at forflytningen har flatet ut, men den er fortsatt stor.

På vakt i over tolv timer Politibetjentene Roar Selvnes og Kenneth Dahle har stått på vakt under Mannen i tolv timer.

Er situasjonen mer eller mindre dramatisk enn etter at det ble beordret evakuering i natt?

– Den er i hvert fall litt mer avklart i det at vi gikk inn i en fase hvor vi 00.38 i natt begynte vanningsforsøket vårt. Og da så vi at effekten av det å tilføre dette vannet i løpet av natten har gjort at vi har fått stor bevegelse i fjellpartiet.

- Hva vil skje i timene framover?

– Vi fortsetter vanningsforsøket vårt, og vil pøse på med vann utover ettermiddagen. Og så skal vi ta en evaluering i kveld om vi skal fortsette med det. Det avhenger av forventede værprognoser og hva vi har sett av bevegelsene i dag.

- Har dere noen tanker om når de evakuerte kan få flytte tilbake?

– Nei, det har jeg ikke anledning til å si noe om. Vi vil gi våre vurderinger til Rauma kommune og politiet. Det er de som har ansvaret for evakuering.

Han vil ikke spekulere om hvor mye Veslemanenn vil flytte seg om de fortsetter vanningen.

– Målet vårt er fortsatt at vi vil ha ned deler av eller hele Veslemannen, slik at vi kan gi en tryggere tilværelse for innbyggerne som bor her. Men jeg vil ikke spekulere i noen tidshorisont.

- Hva slags utstyr har dere stående på toppen av fjellet akkurat nå?

– Helt oppe på toppen har vi tre vanntanker. En som rommer 20.000 liter og to som rommer 9.000 liter, altså totalt 38.000 liter. Vi har da et pumpesystem som fyller disse med vann. Slanger leder så vannet ned i sprekksystemet. Utover det så har vi mye utstyr som brukes av personell som er oppe på fjellet akkurat nå. De overnatter og bor der.

I tillegg til dette har NVE også en rekke instrumenter nedover fjellsiden.

– Blant annet har vi sprekkstag mellom to punkter, slik at vi kan gi nøyaktige målinger av tingenes tilstand. Og vi har også radarsystem som filmer hele fjellsiden. På den måten kan vi måle helt ned på millimeternivå når det skjer endringer.

Video fra pressebriefing NVEs sjefgeolog og ordføreren møtte pressen fredag morgen.

- Hvor mange personer er oppe på fjellet nå?

– Vi har tre personer på toppen.

- Og de har det trygt?

– De står på trygg grunn, ingen fare med dem. Dette forsøket som vi gjør, og bevegelsene vi overvåker, påvirker ikke Storemannen. For vi måler selvsagt bevegelsene der også.

- Det er en rekke plasser i landet hvor man har slike fjellparti som kan rase. Drar dere nyttige erfaringer til disse områdene fra det dere gjør her?

– Ja, det gjør vi. Dette er første gang vi gjør dette, og vi tar med oss alle de erfaringer vi gjør oss her ut fra hvordan vi kan drive påvirkning på andre fjellparti. Men samtidig er det viktig å huske på at hver fjellside har sine helt unike egenskaper, så det blir også forskjellig fra gang til gang. Men vi får mye nyttig informasjon, ingen tvil om det.

Du har jo stått her en del ganger nå, gleder du deg til det endelig raser?

– Jeg tror nok at både vi og andre ville vært lettet om fjellmassen endelig kom ned, slik at vi hadde fått en avklart situasjon. Det ville nok vært en lettelse for alle, tror jeg.