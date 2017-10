Teknisk feil førte til innstilt tog

En avgang med NSB på Raumabanen ble innstilt torsdag morgen. Det ble organisert alternativ transport i stedet for toget som skulle gå fra Åndalsnes klokka 09.32.

Markedssjef i NSB Nord, Heidi Lyng, forteller at innstillingen ikke hadde noe med Veslemannen å gjøre. Onsdag innstilte NSB alle tog på grunn av frykt for at en eventuell rød faregrad ville sperre togmatriell inne på Åndalsnes. Onsdag ettermiddag snudde NSB og bestemte seg for å kjøre tog på Raumabanen likevel.

Årsaken til innstillingen torsdag morgen var en teknisk feil på et togsett.

- Med unntak av den ene avgangen som vi måtte innstille, går alle avganger som normalt torsdag, sier hun.