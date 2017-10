Opprettholder faregraden

Mandag ble faregraden på Veslemannen oppjustert til faregrad oransje, basert på at det var meldt mye nedbør tirsdag og onsdag. Onsdag morgen melder NVE at faregraden opprettholdes. Nedbørsvarslet for tirsdag slo til, men det ble litt kaldere enn meldt, og fra klokka 16 i går kom nedbøren på Mannen som snø.

I dagsrapporten fra NVE, onsdag morgen, står det: «Hastigheten i fjellpartiet økte markant i går ettermiddag og var størst tidlig i natt med omkring 20 mm/døgn. Siden har bevegelsen avtatt noe og er nå om lag 17 mm/døgn. Smelting under snøen medfører noe tilsig av vann til Veslemannen, men ikke i tilstrekkelig mengde til at vi forventer vesentlig økt bevegelse. Det er meldt noe nedbør i dag og mye nedbør fredag og lørdag med temperaturer nær 0 grader, men i hovedsak litt kaldere. Med bakgrunn i slike hastigheter, og med værprognoser som tilsier fortsatt mye nedbør og usikre temperaturprognoser, opprettholdes oransje farenivå.»