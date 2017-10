Norsk Klatreforbund: - Føler oss ført bak lyset

Onsdag skal politikerne i planutvalget ta stilling til Norsk Tindesenter sin søknad om å få ta betalt for at folk bruker Romsdalsstigen. Rådmannen har under tvil kommet fram til at det er greit å ta betalt, og har innstilt på dette.

Nå har Norsk Klatreforbund kommet med en uttalelse, og de er sterkt kritiske til at det skal koste penger å gå via ferrataen. De mener at det i byggesaken var en forutsetning at det kun skulle kreves betaling for leie av utstyr og bruk av guide:

- Vi registrerer derfor med stor forundring at Norsk Tindesenter har gjort helomvending rett etter åpning av anlegget. Foruten at vi føler oss ført bak lyset er vi bekymret for uthulingen av allemannsretten i friluftsloven, skriver president Stein Tronstad og generalsekretær Johanna Solberg i uttalelsen.

De registerer at rådmannen, under tvil, anbefaler at det kan kreves brukerbetaling.

- Vi mener friluftsloven er for viktig for samfunnet og folkehelsa til at den skal angripes og uthules «under tvil». Vi ønsker å fremheve tre momenter som vi mener er viktige i en slik prinsipiell sak, fortsetter de.

De trekker fram tre punkter:

§ 14 i friluftsloven gir ikke hjemmel for å avgiftsbelegge skiløyper, stier e.l. Et norsk ord for via ferrata er «klatresti». Et via ferrata-anlegg er åpenbart et tiltak for å tilrettelegge for ferdsel i naturen. Hvor er den prinsipielle forskjellen mellom denne via ferrataen og andre stier i bratt terreng der det er tilrettelagt med trappetrinn, støttemurer, gelendertau og kjettinger til håndstøtte? Det finnes mange eksempler på stier i bratt terreng som er utstyrt med tekniske innretninger for sikkerhetens skyld (Bukkelægeret for å ta ett eksempel). Vi tillater oss å mene at via ferrata bare er mer av det samme.

Friluftsloven hjemler ikke kommersiell drift. Vi mener at Tindesenterets drift av Romsdalsstigen har et klart kommersielt tilsnitt.

Norsk Tindesenter argumenterer sin sak med at det kreves betaling i andre via ferrata-anlegg i Norge. Som vi har påpekt tidligere, mener vi at denne innkrevingen av avgift i andre anlegg er ulovlig, da mange er satt opp uten foregående byggesaksbehandling og vurdering etter friluftslovens § 14 i de respektive kommuner. Således brukes andres ulovligheter som argument for å kreve brukerbetaling på Nesaksla.

Norges Klatreforbund har ved flere anledninger uttalt seg kritisk til via ferrata-anlegg i Norge, der de har blitt oppført uten forutgående byggesak i kommunne og der det har blitt krevd brukerbetaling. Men utgangspunktet var de ikke særlig kritiske til anlegget på Åndalsnes:

– Det mener vi er et angrep på og uthuling av allemannsretten. Vi så derfor positivt på at Via Ferrataen på Nesaksla var et unntak fra dette med både byggesaksbehandling og klare forsikringer om at brukere med eget utstyr som går på egenhånd ikke skulle bli avkrevd betaling, samt at den ikke ville komme i konflikt med eksisterende klatreruter. Vi så derfor ikke noen grunn til å uttale oss underveis i planarbeidet da vi følte oss trygge på at de momentene vi har vært kritiske til i andre anlegg var godt ivaretatt på Nesaksla.

Nå håper de at planutvalget vil dele deres synspunkter og ikke endrer dagens ordning.

- Tindesenteret bør heller søke å etablere samme ordning som Via Ferrata Loen, der det er etablert en frivillig betalingsordning for egenbruk av anlegget.