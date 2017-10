For tidlig å si om nedbøren får fjellet til å rase

– Det er ingen endring i bevegelse ennå, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE til NTB tirsdag kveld.

Han forteller at det normalt tar litt lengre tid før man ser effekten av nedbør.

– Nedbøren kommer ned som snø oppe på Mannen nå. Dersom det blir mye snø vil effekten bli mindre, sier Blikra.

Farenivået for fjellpartiet Veslemannen, som er en del av Mannen, ble mandag hevet fra gult til oransje. Årsaken var at det ble varslet relativt store nedbørsmengder fra tirsdag morgen. Om nedbørsmengden som var meldt kom, skulle farenivået oppgraderes til rødt. Det har tirsdag kveld ennå ikke skjedd.

– Det er nedbøren som bestemmer om og når det eventuelt blir evakuering av beboerne her, sier ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, til Romsdals Budstikke.

Dyrene har blitt evakuert til trygg avstand fra Mannen, men det kan på kort tid bli aktuelt å evakuere beboere.

– Er det fare for at skredet kommer, så må man evakuere, selv om det er midt på natta, sier ordføreren.

Varslet er gitt nå for å forberede de som bor under Mannen på at et ras kan komme. Beboerne vil ved evakuering få varsel på SMS fra kommunen.

I oktober 2014 ble folk nedenfor fjellpartiet evakuert av frykt for at det skulle rase ut. Det samme skjedde i september 2015 og i august i fjor, men raset uteble.

NVE har i sommer forberedt seg på et kontrollert ras. De har derfor pumpet vann fra et vann på baksiden av Mannen opp i tre store tanker. Vannet skal sprøytes gjennom slanger ned i sprekkene i fjellpartiet og få partiet Veslemannen til å rase ut.

