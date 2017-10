Evakueringen i gang

Presis klokken 11 tirsdag formiddag var det klart for evakuering av dyrene fra gården til Gunn og Jørgen Sogge under Mannen.

NVE forventer en markant økning i bevegelse i løpet av kvelden på grunn av varslet nedbør.

- På denne bakgrunn har NVE funnet det riktig å heve farenivået til oransje for Veslemannen, opplyste direktoratet i går.

Sauene fra gården må flyttes over vegen på andre siden av hovedvegen og elva, og for å få det til å gå på en knirkefri måte, var flere etater møtt opp for å hjelpe til.

Politiet stengte E 136, BaneNord stengte jernbanen, og personell fra Rauma kommune hjalpt til å lede sauene på rett veg - over vegen og opp i lia overfor Horgheim.