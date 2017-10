Skal avgjøre om via ferrataen skal koste penger

En av sakene utvalget skal ta stilling til er om Tindesenteret skal få lov til å ta betalt for at folk bruker Romsdalsstigen.

Norsk Tindesenter tar sjølkritikk på at mange ikke har oppfattet at via ferrata koster, – sjøl om du går på egen hånd.

Rådmannens innstilling er at de skal gis tillatelse, og at det skal koste 100 kroner for introveggen og 200 kroner for vestveggen. Sesongkort skal koste 1200.

Tindesenteret fremmet søknaden 19. september.

– Dette var ikke tema i byggesaken, da det den gang var opplyst og forutsatt at betaling kun skulle gjelde leie av utstyr og guide. Innvilgelse av søknad etter Friluftslovens § 14 er således nødvendig hvis det skal kunne tas betalt for bruk av stigen uten guide og med eget utstyr, heter det i saksutredningen.

Rådmannen har kommet til at det er greit å ta betalt:

– Under tvil kan en si at Friluftsloven åpner for betaling for slik type tilrettelegging. Da tilretteleggingen er et svært positivt tiltak både for kommunen, innbyggerne og besøkende, samt at det ikke kan sies å uthule allemannsretten, forutsatt at vederlaget holdes på et minimumsnivå, er rådmannen under tvil kommet frem til at søknaden kan godkjennes.