– Ja, det har vært full pågang av folk som vil prøve seg, både lørdag og søndag, forteller Harry Westgård i Rauma Golfklubb.

Og det de kommer for å prøve, er den nye golfsimulatoren som Rauma Golfklubb har investert i. Den står nå ferdig installert i et nytt tilbygg til klubbhuset på Setnesmoa.

– Det var en terrasse her tidligere, som vi bygget inn, forteller Westgård som sammen med Reidar Reistad i golfklubben, er primus motor for prosjektet.

– Vi håper jo selvsagt at dette skal bli den nye attraksjonen på Næs. Nå kan alle som ønsker det, komme å spille en runde golf i simulatoren, forteller Westgård som viser veg inn i det mørklagte rommet.

Det er flere som står i kø for å prøve under den åpne dagen, og de kan fortelle at det er nesten som å spille golf utendørs. Man kan slå til alt man orker, selv om golfballen bare treffer et lerret.

– Det er så mykt at ballen slår ikke tilbake, forteller Westgård.

Simulatoren er av typen S4 og er den «råeste» på markedet, ifølge klubben.

– Vi har 18 forskjellige autentiske baner vi kan velge mellom å spille på. 15 utenlandske, meste amerikanske, men vi har også Bogstad golfbane her, hvis noe har lyst å prøve den, forklarer Westgård.

Det er også fullt mulig å booke værtype. Både vind og regn er på menyen.

– Ja, vi er jo mest vant med å spille i vind her, så det er jo en fordel, ler Ronnie Våge som er en av flere ivrige golfspillere i klubben.

De setter veldig stor pris på at det nå er mulig å trene også om vinteren.

– Før måtte vi dra til Molde for å trene etter at snøen er kommet. Det slipper vi nå, sier Svein Åge Endrerud som ifølge de andre, formelig bor på golfbanen i sesongen.

– Men det blir jo ikke like mye trim ved å bare være her i rommet, eller?

– Å jo, man blir like svett og forbanna når det går dårlig, ler Våge.

De forsikrer at kroppen får god trening bare ved å slå også. Det er viktig å holde teknikken vedlike, også gjennom vinteren.

Simulatoren har kost vel 300.000 kroner og det har klubben råd til, takket være god økonomi og gode sponsorer. Nå håper de mange vil ta i bruk simulatoren utover vinteren.

– Det kan jo også gi oss litt ekstra inntekter. Andre klubber som har gjort den samme investeringen, sier det, sier Westgård, som minner om at det kan være et artig firma event også.

– Det koster 250 kroner for en time og da kan man jo være fire - som i vanlig golf. Men det er fullt mulig å booke en runde alene også. Og ikke minst, man kan spille turneringer – over nettet, mot andre simulatorer, forteller Westgaard som til slutt vil minne om at man må ikke være medlem for å kunne spille på simulatoren. Og heller ikke kunne golf så veldig godt.