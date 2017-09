Strømbruddet fikset

- Ja, det stemmer at strømmen er gått igjen, med samme problemet som sist, sa Ståle Sæterbø i Rauma Energi, like før klokken 12 lørdag formiddag.

Det var natt til lørdag at strømmen gikk første gangen, på grunn av at store grantrær fra hogstfeltet på Lerheim blåste over linja.

Strømbrudd i natt Flere trær har falt over linja

Det samme skjedde igjen og stømmen gikk igjen på strekningen Sandnes - Torvika og på Eidsbygda.

- De store trærne blir svake når de plutselig blir stående alene i et hogstfelt. Det som er problemet er at de ikke er ferdig med å hogge der. Det blir nok bra når alt er hogget, men imellomtiden må vi koble fra strømmen på den strekningen. Vi kommer til å kjøpe strøm fra Nesset fra ene siden , og fra Åndalsnes på andre siden. Men dette vil nok ta noen timer å få fikset, opplyste Sæterbø tidligerer i dag..

Eidsbygda fikk strøm forholdsvis raskt, mens det på strekningen Lerheim - Sandnes, tok noen timer.

Strømmen var tilbake like før klokken 15.00 lørdag ettermiddag.