– Satser enda større i år

Festivalsjef Ane Marte Hammerø synes det er vanskelig å plukke ut høgdepunkt fra årets program:

– Det største høgdepunktet er helheten; at vi har klart å sette sammen et så massivt program på Åndalsnes – en kommune med 7.500 innbyggere, sier Hammerø.

Begreper i digital utvikling

På årets konferanse blir det mye snakk om å henge med i den digitale utviklingen:

– Vi har hørt begrep som big data, digitalisering, globalisering, grønt skifte. Vi skal «brekke det ned» – hva betyr det? Hvordan kan små gründerbedrifter gå inn i paradigmeskiftet? Det er ingen som har et begrep om hvordan verden ser ut om ti år. Vi står foran så enorme endringer. De skiftene som kommer er så store, at vi må brekke det ned til noe vi kan forholde oss til, slik at vi kan sette oss på toget og være med å skape endringene, at vi ikke bare blir truffet av toget når det kommer. For det kommer, det er det ingen som tviler på. Men i hvor stor grad vi vil være med å skape utviklingen eller se på at den skjer, det er det paradigmeskiftet som må komme, sier Hammerø.

Konkrete verktøy

– Vi prøver å gi folk konkrete verktøy og konkrete muligheter til å ta tak i dette bit for bit, ikke bare forholde seg til de store svevende tema. Vi prøver å få til en workshop der vi brekker ned big data – hva er det snakk om, hvordan kan vi samle data, hvilke data sitter vi på, hva kan vi bruke det til? Bærekraftig utvikling; hva betyr det og å skape bærekraftige modeller?

– Hvem er målgruppa?

– Gründere og potensielle gründere, men også etablerte bedrifter og ansatte i etablerte bedrifter. Det er det som er så unikt med festivalen: Vi har skapt møteplasser på tvers.

Billettavgift i år

– Hvilke erfaringer har dere høstet med å ha arrangert dette to ganger før?

– Kjempebra. Første året var egentlig litt på slump – vi prøvde oss fram og fikk veldig mange deltakere og enorm respons. Vi tenkte at dette må vi prøve en gang til og neste år nærmest doblet vi antall deltakere og kjempeoppslutning. I år har vi en liten billettavgift fordi vi gjør dette større og større – det er helt rimelig at man må være med å dele litt av kaka. Men vi har sterke sponsorer som gjør at vi klarer å holde billettprisen normal slik at terskelen for å være med skal være veldig lav.