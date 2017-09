Mannen-vanning kan bli utsatt

Frykter at nedbør kommer som snø, og at vannet i tankene fryser.

Det var NRK Møre og Romsdal som først fortalte nyheten fredag.

Neste gang det pøsregner kan Veslemannen rase Alt er klart for å teste ut prosjektet som skal få deler av fjellet Mannen til å rase. Nå er det været som avgjør.

NVE-planen er å pumpe vann fra store tanker inn i fjellsprekker for å provosere fram et skred. Forutsetningen er at det regner kraftig, at det er faregrad rødt og at folk er evakuert.

I langtidsperioden er det ifølge yr.no ikke meldt store nedbørsmengder. Og på slutten av perioden ser det ut til å bli ganske tørt, og nattefrost.

NVE ønsker lemping av regelverk Vil gjøre det enklere for kommunene som har områder med risiko for fjellskred.

Les også: Beboerne reagerer sterkt

– Det har vore diskusjonar i det siste om vi skal starte med spyling før naturen har gått sin gang, men den øvste leiinga i NVE har bestemt at det ikkje skal settast i gang før det er raud beredskap og evakuering. Det kan fort skje at vi må vente til neste år, sioer seniorrådgivar i NVE, Kjell Jogerud, til NRK Møre og Romsdal. Og fortsetter:– Det er ikkje usannsynleg at vi kan få mykje nedbør i haust, men sidan dette ligg så høgt, er det ein viss risiko for at det kjem som snø, sier Jogerud.