Rykket ut etter melding om røyk

- Vi fikk melding om hvit røyk i Isfjorden og rykket ut for å sjekke hva dette var for noe. Det var folk som lurte på om det kunne være noe mer enn bare røyk, forteller leder for politiets operasjonssentral i Ålesund, John Bratland.

Politiet meldte om utrykninga klokka 10.18.

Operasjonslederen sier konklusjonen var at det var noen som drev med bålbrenning på Grøtta, det var ikke brann.

- Det var ikke åpne flammer og de hadde kontroll, sier Bratland som ikke vet om det var privatpersoner eller firma som holdt på.

- Men det var noen gravemaskiner der, som trolig ble brukt til å dekke over bålet, fortsetter operasjonslederen.

Han vet ikke hva som ble brent på bålet.

- Er det lov å brenne bål?

- Alle må forholde seg til regelverket og så må det brukes skjønn. Det er ikke et generelt forbud mot bålbrenning nå, men hvert enkelt sted og by har eget regelverk i tillegg. Hva som gjelder for Isfjorden vet jeg ikke, svarer Bratland.

Han sier politiet ikke gjør noe mer med saken.

- Vi konkluderer med at dette ikke var til sjenanse for noen.