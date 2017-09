Satser på grønn vekst

Nordveggen starter opp et helt nytt forprosjekt i høst.

- Prosjektet skal kartlegge grønn vekstpotensialet i kommunen og danne grunnlaget for en strategiplan for hvordan næringslaget i Rauma bør planlegge for grønn omstilling, opplyser Nordveggen i en pressemelding.

Til dette arbeidet har de fått med seg Liv-Hege Seglsted, som har maser i grønn vekst fra BI.

- Å starte en grønn satsning i Rauma er en helt naturlig retning for kommunen. De har jo allerede en visjon om å være verdens beste innen naturglede, sier hun.

Hun mener næringslivet kan ha mye å hente på å starte omstillingen nå.

- Fremtidens kunder krever at organisasjoner tar ansvar ut over egen virksomhet. Mye tyder på at de organisasjonene som lykkes med et grønt skifte blir fremtidens vinnere.

Støtte fra fylkeskommunen

Nordveggen har fått støtte til bærekraftssatsningen fra Fylkeskommunen.

- Kartleggingen er omfattende. Vi tar direktekontakt med de 40 partnerbedriftene vi har for å gjøre intervju, i tillegg bør bedrifter som ønsker å vite mer om prosjektet ta kontakt, sier Solveig Brøste Sletta i Nordveggen AS.

- Når prosjektet ferdigstilles er målsetningen at næringslivet i Rauma skal ha fått en bedre forståelse og innsikt i hva grønn vekst er og hvordan ens egen virksomhet kan rigge seg for å utnytte dette kommersielt og til å få konkurransefortrinn framover. Nordveggen har ikke den fagkompetansen som dette prosjektet krever, så vi er veldig fornøyd med at vi har fått leid inn Seglsten, sier hun.

Mange er godt igang

Nordveggen forteller at det er flere som er godt igang med grønn omstilling. De peker på at næringslivet har Rauma Energi som allerede forsyner kommunen med fornybar energi, og større næringslivaktører er i front med å implementere sirkulære verdikjeder og tenke bærekraft.

- Skal en lykkes med grønn satsning er suksesshistoriene viktig å dele, slik at andre aktører både kan lære og la seg inspirere, mener Seglsten.