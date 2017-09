Klatrere hentet ned fra Store Vengetind

Det var lørdag kveld at det kom inn melding om at to klatrere var fast i Store Vengetind.

Det endte med at de to måtte bli i fjellet over natten, da det var for risikabelt for redningsmannskapene å få dem ned i mørket.

De to, som begge er i 20-åra og kommer fra Trøndelag, var uskadd og godt utrustet. Søndag morgen kunne operasjonsleder fortelle at de to var kalde, men ved godt mot.

I 13-tida søndag kunne politiet melde at de to er hentet ned av luftambulanse og redningsklatrere.

- Alle er nede i god behold, opplyser politiet.