Landbruksmartnan er i gang

For andre året på rad er landbruksmartnan på plass ved Felleskjøpet på Åndalsnes. Der er det mulighet til å få hilse på sau og høner, kikke på store traktorer og få seg en svele eller en smakebit fra Tine. Også Husflidlaget er på plass med sitt loddsalg.

- Vi har med oss noen dyr og noen små traktorer for de minste, også er det et hyggelig treffsted for oss i bransjen. Så her er det noe for både store og små, sier Endre Stener, som er leder i Rauma bondelag.

På plass er blant annet Wenche Ytterli, som er melkebonde og Tine-ambassadør.

- I dag har jeg med meg smaksprøver på nye produkt fra Tine som kom i september, forteller hun.

- Vi pleier alltid å være på landbruksmartnan, og vi skal være her både i dag og i morgen.

Konkurrenter

Både Felleskjøpet, Eikdenteret fra Surnadal og Remseth Maskin fra Valldal er til stede med sine maskiner.

- Man må vise at man eksisterer, ler Svein Andersen fra Remseth Maskin.

- Det er kjekt å komme hit og møtes. Rauma har et aktivt bondelag, og har fortsatt et landbruksmiljø, så det gjør det ekstra moro å komme hit, sier Jon Magne Sæter fra Eik Senteret.

Leverandørene forteller at det fredag formiddag har vært relativt stille.

- Men det kommer nok mer folk ut over ettermiddagen, og ikke minst i morgen!